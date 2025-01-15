В «Ленкоме» убрали фотографию актера Дмитрия Певцова со стены в фойе. Он попрощался с театром, в котором прослужил 33 года, заявив, что учреждение в его услугах больше не нуждается. Певцов — депутат Госдумы

Актер Дмитрий Певцов попрощался с «Ленкомом» и рассказал, что его фотографию сняли со стены в фойе театра. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня, 14 января 2025 года мою фотографию убрали со стены в фойе Ленкома. Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ЯСНОСТЬ <...> «Московский театр Ленком Марка Захарова» в моих услугах более не нуждается», — говорится в записке, прикрепленной к посту.

Причину ухода из театра Певцов не назвал, заявив, что у него «есть время силы и желание играть на сцене», поэтому все вопросы относительно произошедших событий актер рекомендовал задавать самому «Ленкому».

Певцов также отметил, что официального сообщения о том, что театр больше не нуждается в его услугах, актер не получал. На сайте «Ленкома» в разделе «артисты» информации о Певцове нет.

Дмитрию Певцову 61 год. Он прослужил в «Ленкоме» 33 года, его дебютной ролью стал образ Гамлета в одноименной постановке Глеба Панфилова, а свою последнюю роль на сцене «Ленкома» он сыграл 24 ноября 2024 года.

Помимо карьеры на сцене театра Певцов также выступает с музыкальными концертами, преподает вместе с супругой Ольгой Дроздовой в Институте современного искусства, а также снимается в кино. Всего он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

Певцов также занимается политической деятельностью. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Госдумы VIII созыва. Он является членом фракции «Новые люди». В нижней палате парламента Певцов занимает пост первого зампредседателя комитета по культуре.

В последние годы в театре сменилось руководство. В 2019 году умер худрук «Ленкома» Марк Захаров, который проработал там с 1973 года. Директором с расширенными полномочиями был назначен Марк Варшавер. В 2022 году главным режиссером «Ленкома» выбрали Алексея Франдетти. В июне прошлого года он объявил об уходе с поста.