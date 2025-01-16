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Певцова сняли с гастролей «Ленкома» в Петербурге

Певцов сообщил, что не сыграет в Петербурге в спектакле «Все оплачено» «Ленкома»
Фото Певцова ранее убрали из фойе театра, после чего актер попрощался с «Ленкомом». Решение театр связал с негативными высказываниями актера в адрес учреждения. Труппу он покинул, став депутатом Думы в 2021-м, но продолжал играть
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Актер Дмитрий Певцов сообщил, что театр «Ленком Марка Захарова» отменил его участие в гастролях в Санкт-Петербурге со спектаклем «Все оплачено». Артист рассказал об этом в телеграм-канале.

«Мне позвонили из театра, вернее, прислали звуковое сообщение о том, что руководство приняло решение, что Певцов Дмитрий 26 января не едет на гастроли в Питер и не играет спектакль «Все оплачено». Просто ставлю в известность тех, кто купил билет, возможно, желая увидеть меня на сцене», — сказал он.

14 января, как ранее сообщил актер, его фотографию убрали со стены в фойе «Ленкома». «После почти двухмесячной неизвестности наступила ясность», что театр «в его услугах более не нуждается», указал он. На этом фоне Певцов попрощался с «Ленкомом», в котором играл с 1991 года.

В театре решение снять портрет связали с «негативными заявлениями» Певцова, которые в «Ленкоме» посчитали «неэтичными и не соответствующими действительности». Там отметили, что решение было принято на творческом совете с участием ведущих артистов театра под руководством Александра Збруева.

«Ленком» назвал ошибкой висевший в театре портрет Певцова
Политика
Дмитрий Певцов в спектакле &laquo;День опричника&raquo; по произведениям Владимира Сорокина&nbsp;в театре &laquo;Ленком&raquo;, 2016 год

В «Ленкоме» напомнили, что Певцов забрал из учреждения свою трудовую книжку в ноябре 2021-го, став депутатом Госдумы (от фракции «Новые люди»). После этого он продолжал играть в некоторых спектаклях театра.

В «Ленкоме» указали на его заявление 2023 года, когда Певцов сказал, что театр со смертью Марка Захарова в 2019-м «прекратил свое существование». «Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там», — говорил Певцов. Позднее он заявлял, что от «Ленкома» «ничего не осталось, кроме названия». В театре не согласились с тем, что не сохраняют наследие Захарова.

С 2019 года директором театра является Марк Варшавер. Он в 2021-м называл «большой ошибкой» решение Певцова стать депутатом, поскольку тот является хорошим актером и нужно заниматься своим делом.

Актриса Александра Захарова, дочь Марка Захарова, 15 января также заявила, что ее «убрали из всех спектаклей» театра. «Мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова» быть не должна», — рассказала она. Варшавер на это заявил, что артистка продолжает числиться в «Ленкоме», ей не предлагали покинуть труппу.

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Дмитрий Певцов Ленком Санкт-Петербург театр Марк Варшавер
Дмитрий Певцов фото

Дмитрий Певцов

актер, депутат Госдумы
8 июля 1963 года
Материалы по теме
«Ленком» назвал ошибкой висевший в театре портрет Певцова
Политика
Дмитрий Певцов попрощался с «Ленкомом»
Общество
Александра Захарова заявила, что ее убрали из спектаклей «Ленкома»
Общество
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