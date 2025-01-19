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Певцов обвинил «Ленком» в игнорировании «творческого завещания» Захарова

Артист опубликовал копию письма Захарова дирекции «Ленкома» с рекомендациями по репертуару, составленное за месяц до его смерти. По словам Певцова, это «завещание» было проигнорировано руководством после смерти Захарова
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После смерти бывшего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова руководство театра проигнорировало его «творческое завещание», заявил народный артист России Дмитрий Певцов, прослуживший в «Ленкоме» более 30 лет. Он опубликовал копию документа в своем телеграм-канале.

По словам актера, послание, составленное за месяц до смерти Захарова, в августе 2019 года, ему передала дочь худрука «Ленкома» Александра, которая также играла в театре.

«Это официальное письмо в режиссерское управление и директору театра, как и каким образом расставляются спектакли в репертуаре месячном, <...> какие спектакли он предлагал вообще убрать. Когда в кабинет к директору с этим документом пришла Александра Марковна Захарова, как бы помягче сказать, ее попросили не беспокоить. Дальше <...> убрали спектакли, три премьеры Захарова, потом стали вводить новые поколения», — рассказал Певцов в видеообращении.

По его словам, после смерти Захарова в «Ленкоме» начали массово вводить новые поколения артистов в уже идущие спектакли, что «разрушает» постановки режиссера. «То, что происходило после ухода Захарова, никакого отношения профессиональному театру не имеет», — считает Певцов.

Он подчеркнул, что выступает против политики нынешнего руководства театра. Артист не исключил возвращения в «Ленком» «в новом качестве или старом».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Ленкома».

Певцова сняли с гастролей «Ленкома» в Петербурге
Общество
Дмитрий Певцов

«Ленком» был основан в 1927 году как Театр рабочей молодежи, в 1938-м он был переименован в Московский государственный театр им. Ленинского комсомола. На протяжении 46 лет (1973–2019) художественным руководителем и главным режиссером театра являлся Марк Захаров. После смерти Захарова театру присвоили его имя. Директором с расширенными полномочиями назначили Марка Варшавера, а главным режиссером выбрали Алексея Франдетти. Последний объявил об уходе со своего поста в июне прошлого года.

Певцов после смены руководства театра рассказывал, что «театр прекратил свое существование» и стал «другим». В «Ленкоме» не согласились с тем, что не сохраняют наследие Захарова.

14 января Певцов попрощался с «Ленкомом» после 33 лет работы, сообщив, что из фойе убрали его портрет. В театре объяснили решение «негативными высказываниями» артиста, которые в «Ленкоме» сочли «неэтичными и не соответствующими действительности». Там отметили, что решение было принято на творческом совете с участием ведущих артистов театра под руководством Александра Збруева.

Певцов на это заявил, что, по его данным, на этом собрании решался вопрос о сотрудничестве с ним, и большинство участников поддержали артиста. Позже Певцов рассказал, что его сняли с гастролей театра в Санкт-Петербурге.

В «Ленкоме» также напомнили, что в 2021 году артист забрал трудовую книжку из театра, став депутатом Госдумы (от фракции «Новые люди»). Директор «Ленкома» Варшавер называл «большой ошибкой» решение Певцова стать депутатом, поскольку тот является хорошим актером и ему нужно заниматься своим делом.

16 января Александра Захарова также заявила, что лишилась ролей в «Ленкоме». «Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. После ухода моего отца я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в «Вишневом саде». Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова» быть не должна. Я играть, видимо, больше не буду», — рассказала она.

Варшавер назвал это заявление «наговором», поскольку Захаровой не предлагали покинуть труппу и она продолжает числиться в «Ленкоме».

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Дмитрий Певцов Ленком Марк Захаров Александра Захарова
Дмитрий Певцов фото

Дмитрий Певцов

актер, депутат Госдумы
8 июля 1963 года
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Дмитрий Певцов попрощался с «Ленкомом»
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Певцова сняли с гастролей «Ленкома» в Петербурге
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«Ленком» назвал ошибкой висевший в театре портрет Певцова
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