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Варшавер назвал «завещание Захарова» служебной запиской

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Народный артист России Дмитрий Певцов показал не «завещание Марка Захарова», а ежегодную служебную записку, в которой режиссер изложил пожелания по формированию репертуара. Об этом заявил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, его слова передает ТАСС.

«То, что громко названо завещанием Марка Захарова, — ежегодная служебная записка, которую он писал и в которой излагал свои пожелания по формированию репертуара», — сказал Варшавер.

Те восемь спектаклей Захарова, что сегодня идут в театре, примерно таким образом и формируются, добавил он. «Иначе просто невозможно, так как у нас одна сцена, спектаклей 17, а рабочих дней 25–26 в месяц. Этот расклад понятен любому театральному деятелю», — пояснил Варшавер.

Певцов обвинил «Ленком» в игнорировании «творческого завещания» Захарова
Общество
Дмитрий Певцов

19 января Певцов обвинил «Ленком» в игнорировании «творческого завещания» Захарова. По словам актера, послание, составленное режиссером за месяц до смерти (в августе 2019 года), ему передала дочь худрука Александра, которая также играла в театре.

«Когда в кабинет к директору с этим документом пришла Александра Марковна Захарова, как бы помягче сказать, ее попросили не беспокоить. Дальше <...> убрали спектакли, три премьеры Захарова, потом стали вводить новые поколения», — рассказал Певцов в видеообращении.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. По окончании ГИТИСа несколько лет занимался режиссурой в разных столичных театрах, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). Среди его спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры». Захаров прославился и как кинорежиссер. Самые известные его ленты — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «12 стульев».

Режиссер умер 28 сентября 2019 года. Ему было 85 лет.

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Дмитрий Певцов Марк Захаров Марк Варшавер Ленком завещание театр
Дмитрий Певцов фото

Дмитрий Певцов

актер, депутат Госдумы
8 июля 1963 года
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