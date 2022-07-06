В «Ленкоме» назвали имя нового главного режиссера

В одном из самых знаменитых российских театров решили, что пост главного режиссера должен занять трехкратных обладатель «Золотой маски» 38-летний режиссер и актер Алексей Франдетти

Алексей Франдетти (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Главным режиссером московского театра «Ленком Марка Захарова» выбрали Алексея Франдетти, сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

«Место художественного руководителя, которое было свободно в штатном расписании театра, теперь аннулировано. И вместо художественного руководителя ввели должность главного режиссера. Главный режиссер подчиняется директору театра. Меня сохраняют в качестве директора. И я с Алексеем Франдетти заключаю срочный договор на работу в театре главным режиссером», — сказал Варшавер.

Он уточнил, что пока договор заключается на год. «Пока мы это делаем на год, а дальше время покажет. И руководство города примет решение, что дальше», — отметил директор.

Франдетти был трижды удостоен премии «Золотая маска» как режиссер-постановщик в 2016, 2018 и в 2010 годах.

Московские власти 29 июня объявили о смене руководителей в нескольких театральных коллективах столицы, включая «Современник», «Школу современной пьесы» и «Гоголь-центр». В департаменте культуры Москвы пояснили тогда, что «все новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений».



Художественным руководителем «Гоголь-центра», который в релизе был упомянут под прежним названием Театр им. Гоголя, назначен Антон Яковлев, который сменил на этом посту соратника Кирилла Серебренникова — Алексея Аграновича, руководившего театром с февраля 2021 года. До этого театр возглавлял Серебренников, который в 2013 году реформировал его и переименовал в «Гоголь-центр».

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Новым художественным руководителем «Школы современной пьесы» стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Дмитрий Астрахан. Он сменил на этой должности одного из основателей театра, режиссера Иосифа Райхельгауза.

На должность директора театра «Современник» назначен «опытный управленец и педагог» Юрий Кравец. «Творческую составляющую театра» теперь будет определять художественный совет. С января 2020 года художественным руководителем «Современника» являлся Виктор Рыжаков, который занял эту должность после смерти Галины Волчек.

Режиссер Марк Захаров, именем которого был назван «Ленком», руководил этим театром с 1973 года до своей смерти в 2019 году. Его дочь Александра Захарова в интервью журналисту Андрею Караулову обвинила директора театра Марка Варшавера в попытках вычеркнуть имя ее отца из театра и снятии с репертуара его спектаклей. Караулов также заявил об офшорах у Варшавера и нарушениях при госзакупках. Варшавер назвал эти обвинения ложью.

В январе 2022 года глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить обращение Караулова о коррупции в «Ленкоме».