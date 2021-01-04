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Советник Байдена рассказал о планах договориться с Москвой и наказать ее

На должность советника по национальной безопасности Джо Байден намерен назначить 44-летнего Джейка Салливана. В интервью он рассказал о намерении договориться с Москвой и заставить ее ответить за кибератаки
Джо Байден и Джейк Салливан
Джо Байден и Джейк Салливан (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Новая администрация США намерена «быстро продвигаться» в переговорах с Москвой по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но в то же время полна решимости заставить российское руководство «заплатить» за крупнейший взлом киберсетей правительства США. Об этом в интервью CNN заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности.

«Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие», — указал Салливан.

Он отметил, что срок действия договора истекает чуть больше чем через две недели с момента начала работы новой администрации и вопросом его продления нужно будет заняться незамедлительно.

В то же время Салливан отметил, что за крупнейшей атакой на компьютерные сети 250 правительственных учреждений США, которая была вскрыта около трех недель назад, скорее всего, стоит Россия, хотя официальные обвинения против Москвы не выдвигались. Салливан заявил, что одной из первых задач после прихода к власти 20 января будет выяснение цели атаки и нанесенного ею ущерба. Он заверил, что Байден намерен заставить виновников заплатить значительную цену за эти атаки, но главное — усилить меры по кибербезопасности.

«Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите», — пообещал Салливан.

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Срок действия договора СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. В Вашингтоне заявляли, что в договор следует включить Китай. Пекин в свою очередь сообщал о готовности присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные вооружения до уровня Китая.

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В декабре 2020 года спецслужбы США заявили, что раскрыли крупнейший в истории взлом программного обеспечения, который позволил в течение девяти месяцев следить за деятельностью более 250 организаций в США, в том числе под угрозой оказались Минфин, Минэнерго США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

По словам генпрокурора США Уильяма Барра, за кибератаками на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds, стоит Россия.

Источник Reuters рассказал, что Байден после вступления в должность в январе 2021 года вместе со своими советниками рассмотрит несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в кибератаке на американские федеральные структуры. Вашингтон намерен предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями. При этом США намерены действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами, отметил источник агентства.

В компании SolarWinds, программное обеспечение которой стало главной целью атаки, заявили, что группа «российских хакеров» на протяжении девяти месяцев шпионила за компаниями и правительственными учреждениями в США, которые пользуются ее услугами. «SolarWinds в настоящее время считает, что фактическое число клиентов, у которых могла быть установлена продукция Orion, содержащая уязвимость, составляет менее 18 тыс.», — заявили тогда в компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин предлагал Вашингтону сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не последовало.

Автор
Владислав Гордеев
Джо Байден США СНВ
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