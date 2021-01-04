Советник Байдена рассказал о планах договориться с Москвой и наказать ее

На должность советника по национальной безопасности Джо Байден намерен назначить 44-летнего Джейка Салливана. В интервью он рассказал о намерении договориться с Москвой и заставить ее ответить за кибератаки

Джо Байден и Джейк Салливан (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Новая администрация США намерена «быстро продвигаться» в переговорах с Москвой по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но в то же время полна решимости заставить российское руководство «заплатить» за крупнейший взлом киберсетей правительства США. Об этом в интервью CNN заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности.

«Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие», — указал Салливан.

Он отметил, что срок действия договора истекает чуть больше чем через две недели с момента начала работы новой администрации и вопросом его продления нужно будет заняться незамедлительно.

В то же время Салливан отметил, что за крупнейшей атакой на компьютерные сети 250 правительственных учреждений США, которая была вскрыта около трех недель назад, скорее всего, стоит Россия, хотя официальные обвинения против Москвы не выдвигались. Салливан заявил, что одной из первых задач после прихода к власти 20 января будет выяснение цели атаки и нанесенного ею ущерба. Он заверил, что Байден намерен заставить виновников заплатить значительную цену за эти атаки, но главное — усилить меры по кибербезопасности.

«Это будет комбинацией наказания и усиления наших возможностей по защите», — пообещал Салливан.