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Общество ,  
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В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина

В Петербурге медики в костюмах химзащиты забрали пассажира, который прилетел из Китая. Власти сообщили, что у россиянина есть показания на ОРВИ. Его увезли в инфекционную больницу
Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково медики госпитализировали пассажира рейса из Шанхая. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

У россиянина есть симптомы ОРВИ, сообщили «Интерфаксу» в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной. «На данный момент пациент следует в клиническую инфекционную больницу им. Боткина», — говорится в сообщении. Главный врач Боткинской больницы сообщил телеканалу 78, что у пациента подозрение на коронавирус.

Это гражданин России, пишет Telegram-канал Mash. Информацию подтвердил Telegram-канал Baza, по его версии, заболевших двое. Издание «Доктор Питер» утверждает, что у пациента обнаружили лихорадку и температуру 38 градусов.

Mash утверждает, что заболевший — 23-летний россиянин Арман К. В Петербург он прилетел из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. На фотографиях, которые опубликовал Mash, видно, как у выхода из Пулково стоит машина скорой помощи и человек в костюме биологической защиты. Вероятного больного транспортируют в специальном медицинском боксе.

Роспотребнадзор отверг подозрение на коронавирус у туриста в Хабаровске
Общество

О первом возможном случае появления коронавируса 2019-nCoV в России стало известно ранее 22 января. Недомогание диагностировали у китайского туриста, прибывшего в Хабаровск из Китая. Издание «Сибирь. Реалии» писало, что медики заподозрили у него опасное заболевание, однако позднее Роспотребнадзор опроверг эту информацию. В ведомстве уточнили, что у пассажира рейса, прибывшего из Харбина, нашли обычный сезонный грипп.

Из-за угрозы попадания вируса в Россию Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России. В аэропортах проводят дистанционное измерение температуры и анкетирование.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
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Первые случаи заболевания неизвестным ранее коронавирусом 2019-nCoV произошли в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. К концу января, по официальной информации властей Китая, вирусной пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболели порядка 440 человек, девять человек погибли. Известно о случаях заражения за пределами Китая: в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

В Минздраве сообщили, что разработка вакцины от нового коронавируса может занять не менее полугода. Средства диагностики заболевания уже разработаны.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Пулково
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