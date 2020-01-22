В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина

В Петербурге медики в костюмах химзащиты забрали пассажира, который прилетел из Китая. Власти сообщили, что у россиянина есть показания на ОРВИ. Его увезли в инфекционную больницу

Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково медики госпитализировали пассажира рейса из Шанхая. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

У россиянина есть симптомы ОРВИ, сообщили «Интерфаксу» в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной. «На данный момент пациент следует в клиническую инфекционную больницу им. Боткина», — говорится в сообщении. Главный врач Боткинской больницы сообщил телеканалу 78, что у пациента подозрение на коронавирус.

Это гражданин России, пишет Telegram-канал Mash. Информацию подтвердил Telegram-канал Baza, по его версии, заболевших двое. Издание «Доктор Питер» утверждает, что у пациента обнаружили лихорадку и температуру 38 градусов.

Mash утверждает, что заболевший — 23-летний россиянин Арман К. В Петербург он прилетел из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. На фотографиях, которые опубликовал Mash, видно, как у выхода из Пулково стоит машина скорой помощи и человек в костюме биологической защиты. Вероятного больного транспортируют в специальном медицинском боксе.