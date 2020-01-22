Роспотребнадзор отверг подозрение на коронавирус у туриста в Хабаровске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 13:13
«Умная» ферма и белковые концентраты: главное в пищевой промышленности Pro, 18:01 Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку Общество, 17:59 Стоит ли начинать добывать криптовалюту прямо сейчас Крипто, 17:57 Адвокат Долгополова объяснил ситуацию с запросом от московской полиции Общество, 17:57 Чернышенко назвал поставленную Путиным задачу перед Минспорта Спорт, 17:54 Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель Бизнес, 17:36 В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина Общество, 17:34 В бассейне Дагестана ответили на сообщения о запрете посещения для женщин Общество, 17:29 Володин заявил о намерении Bloomberg вмешаться во внутренние дела России Политика, 17:26 Потери российских футбольных клубов стали одними из самых высоких в мире Спорт, 17:25 СК возбудил дело после угроз женщины выбросить ребенка из окна Общество, 17:21 Путин сократил визит в Израиль и Палестину Политика, 17:12 Ядовитая пилюля: как эффективно противостоять недружественному поглощению Pro, 17:11 Госдума рассмотрит в I чтении проект о поправках в Конституцию 23 января Политика, 17:06
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор отверг подозрение на коронавирус у туриста в Хабаровске

У специалистов Роспотребнадзора и не было подозрений на коронавирус у пассажира из Китая, прилетевшего в Хабаровск. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

По ее словам, сам инцидент произошел еще на прошлой неделе.

«У одного из пассажиров, прилетевшего из Китая, действительно были признаки респираторного заболевания. Но коронавирус у него никто не подозревал», — сказала она.

По словам Зайцевой, у всех, кто прибывает в аэропорт из Китая, врачи спрашивают, где они были. «И такой предварительный диагноз [подозрение на коронавирус] в настоящий момент может быть поставлен, только если человек прилетел из города Ухань провинции Хубэй. А этот пассажир был из Харбина», — сказала Зайцева.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что прибывшего из Китая в Хабаровск туриста госпитализировали в инфекционное отделение одной из городских больниц. «Сибирь. Реалии» сообщал со ссылкой на главу пресс-службы аэропорта, что госпитализировали пассажирку — «из-за подозрения на смертельный коронавирус». В Роспотребнадзоре позднее сообщили, что у прибывшего из Китая туриста не обнаружили коронавирус 2019-nCoV, а нашли «обычный сезонный грипп типа А».

Санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в России введен из-за того, что в Китае распространяется новый вид коронавируса, способный привести к развитию пневмонии со смертельным исходом. Число погибших от этого заболевания достигло девяти человек, а общее число заболевших достигло 440 человек.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В аэропортах специалисты проводят термометрию и анкетирование пассажиров, прибывших из-за рубежа.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал жителям России воздержаться от поездок в город Ухань, который стал центром распространения вируса.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, турист, Хабаровск
Материалы по теме
Роспотребнадзор решил измерять температуру на границе из-за коронавируса
Общество
В Хабаровске госпитализировали пассажира из-за подозрения на коронавирус
Общество
Китай увидел риск распространения коронавируса из-за лунного Нового года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter