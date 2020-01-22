Роспотребнадзор отверг подозрение на коронавирус у туриста в Хабаровске

У специалистов Роспотребнадзора и не было подозрений на коронавирус у пассажира из Китая, прилетевшего в Хабаровск. Об этом «РИА Новости» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

По ее словам, сам инцидент произошел еще на прошлой неделе.

«У одного из пассажиров, прилетевшего из Китая, действительно были признаки респираторного заболевания. Но коронавирус у него никто не подозревал», — сказала она.

По словам Зайцевой, у всех, кто прибывает в аэропорт из Китая, врачи спрашивают, где они были. «И такой предварительный диагноз [подозрение на коронавирус] в настоящий момент может быть поставлен, только если человек прилетел из города Ухань провинции Хубэй. А этот пассажир был из Харбина», — сказала Зайцева.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что прибывшего из Китая в Хабаровск туриста госпитализировали в инфекционное отделение одной из городских больниц. «Сибирь. Реалии» сообщал со ссылкой на главу пресс-службы аэропорта, что госпитализировали пассажирку — «из-за подозрения на смертельный коронавирус». В Роспотребнадзоре позднее сообщили, что у прибывшего из Китая туриста не обнаружили коронавирус 2019-nCoV, а нашли «обычный сезонный грипп типа А».