Роспотребнадзор решил измерять температуру на границе из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России из-за нового коронавируса, появившегося в Китае, ввел измерение температуры тела и анкетирование, передает «Интерфакс».

Пока в стране не зафиксировали случаев завоза вируса, добавили в ведомстве.

Вспышка неизвестного ранее вируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. К концу января число погибших из-за него достигло 10, еще 440 человек заражены.

Случаи заражения коронавирусом выявили в Южной Корее, Японии, Сингапуре и США.

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