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Общество ,  
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В Хабаровске госпитализировали пассажира из-за подозрения на коронавирус

Из аэропорта Хабаровска отправили в больницу прибывшего из Китая пассажира, медики заподозрили, что тот заражен распространяющимся в КНР коронавирусом 2019-nCoV.

«У него была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания. Больной был госпитализирован в инфекционное отделение 10-й городской больницы», — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская.

Ранее портал «Сибирь.Реалии» со ссылкой на начальника пресс-службы аэропорта Хабаровска Анастасию Хаустову сообщил, что госпитализирована была пассажирка из Китая.

В Минздраве назвали распространяющийся в Китае вирус угрозой для России
Общество

В сообщении на сайте управления Роспотребнадзора отмечается, что больной с симптомами респираторной инфекции был выявлен при проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через границу. Однако лабораторные исследования показали, что заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа А. «У него выявлено инфицирование вирусом гриппа A H1N1 пандемический. Он циркулирует в этом году среди населения», — пояснила Каравянская.

«В нашей больнице пациентов с коронавирусом в настоящее время не имеется, — подтвердил «Комсомольской правде» главный врач городской больницы № 10 Хабаровска Александр Калашников.

В аэропортах России из-за коронавируса стали проверять прибывших из Китая
Общество

Накануне, 21 января, Роспотребнадзор сообщил об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. В ведомстве пояснили, что в аэропортах России будут проверять состояние здоровья у пассажиров рейсов, прибывших из Китая, где распространяется новый вид коронавируса, способный привести к развитию пневмонии со смертельным исходом. По последним данным, число погибших от этого заболевания достигло девяти человек.

Теги: Хабаровск, инфекция, коронавирус
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