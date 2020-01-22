В Хабаровске госпитализировали пассажира из-за подозрения на коронавирус

Из аэропорта Хабаровска отправили в больницу прибывшего из Китая пассажира, медики заподозрили, что тот заражен распространяющимся в КНР коронавирусом 2019-nCoV.

«У него была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания. Больной был госпитализирован в инфекционное отделение 10-й городской больницы», — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская.

Ранее портал «Сибирь.Реалии» со ссылкой на начальника пресс-службы аэропорта Хабаровска Анастасию Хаустову сообщил, что госпитализирована была пассажирка из Китая.

В сообщении на сайте управления Роспотребнадзора отмечается, что больной с симптомами респираторной инфекции был выявлен при проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через границу. Однако лабораторные исследования показали, что заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа А. «У него выявлено инфицирование вирусом гриппа A H1N1 пандемический. Он циркулирует в этом году среди населения», — пояснила Каравянская.