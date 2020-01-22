В Хитроу из-за китайского вируса введут особые зоны для пассажиров

Глава Минтранса Великобритании заявил, что в лондонском аэропорту Хитроу выделят зону для путешественников из регионов, которые затронул новый коронавирус. Число жертв вызываемой им тяжелой пневмонии уже достигло девяти

Аэропорт Хитроу (Фото: Zuma / ТАСС)

В аэропорту Хитроу введут отдельные зоны для пассажиров, которые прибывают в аэропорт из пострадавших от коронавируса 2019-nCoV регионов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Министерства транспорта Великобритании Гранта Шэппса.

Хитроу — самый загруженный аэропорт Европы, ежедневно сюда прибывают 17 рейсов из Китая, где и был обнаружен новый вирус. Сначала карантинные меры затронут только рейсы из города Ухань в Центральном Китае.

Вспышка ранее не известного вируса, вызывающего пневмонию, произошла в декабре 2019 года. К 22 января жертвами вируса стали девять человек, еще 440 заражены. Власти Китая сообщили, что есть доказательства, что вирус передается воздушно-капельным путем, а не при употреблении зараженных продуктов, как предполагалось.

Случаи заражения коронавирусом уже выявили в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.