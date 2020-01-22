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Китай увидел риск распространения коронавируса из-за лунного Нового года

Китайские власти предупреждают, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может значительно ускориться, сообщает Reuters. Об этом в своем заявлении заявил замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

По его словам, граждане Китая в ближайший месяц будут много путешествовать по стране и за границу из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю.

«Во время лунного Нового года рост мобильности населения объективно повысит риск распространения эпидемии и осложнит проведение профилактических мероприятий», — предупредил Ли Бинь, отметив, что мутация вируса может также привести к дальнейшему росту рисков.

По последним данным, в Китае зарегистрировано уже 440 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Ли Бинь также сообщил о том, что число погибших от вызванной вирусом пневмонии выросло до девяти, а число заразившихся медиков — до 15 человек.

По данным китайских властей, почти 2,2 тыс. человек, вступавших в контакт с инфицированными людьми, находятся на карантине. Заражение 2019-nCoV зафиксировали в 13 китайских провинциях, в том числе в крупнейших городах страны — Пекине и Шанхае.

В конце декабря 2019 года в китайском городе-миллионнике Ухань провинции Хубэй началась вспышка неизвестного ранее коронавируса, вызывавшего пневмонию. Большинство заболевших работали на местном рыбном рынке. Сначала власти страны считали, что вирус передается только через продукты питания, но затем было подтверждено, что вирус передается от человека к человеку. Больные с признаками нового вируса были выявлены в Японии, Южной Корее, Тайланде и США.

Теги: вирус, Китай, заболевание
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