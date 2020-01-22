Китай увидел риск распространения коронавируса из-за лунного Нового года

Китайские власти предупреждают, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может значительно ускориться, сообщает Reuters. Об этом в своем заявлении заявил замглавы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

По его словам, граждане Китая в ближайший месяц будут много путешествовать по стране и за границу из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю.

«Во время лунного Нового года рост мобильности населения объективно повысит риск распространения эпидемии и осложнит проведение профилактических мероприятий», — предупредил Ли Бинь, отметив, что мутация вируса может также привести к дальнейшему росту рисков.

По последним данным, в Китае зарегистрировано уже 440 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Ли Бинь также сообщил о том, что число погибших от вызванной вирусом пневмонии выросло до девяти, а число заразившихся медиков — до 15 человек.

По данным китайских властей, почти 2,2 тыс. человек, вступавших в контакт с инфицированными людьми, находятся на карантине. Заражение 2019-nCoV зафиксировали в 13 китайских провинциях, в том числе в крупнейших городах страны — Пекине и Шанхае.