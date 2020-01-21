Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса

Российские ученые разработали средства для диагностики нового вида коронавируса 2019-nCoV, распространившегося в Китае, на ранней стадии. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что было разработано два независимых средства диагностики, одно из которых позволяет выявлять новый коронавирус, а другой — диагностировать заболевание, вызванное новым коронавирусом, а также тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS), также известный как атипичная пневмония. Для диагностирования заболевания необходимо взять образец из носоглотки человека.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент реализуются необходимые меры по предупреждению завоза и распространения болезни, вызванной новым коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации российским туристам, выезжающим в Китай, в целях предупреждения заболевания. Россиянам, в частности, посоветовали воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где в начале декабря прошлого года началась вспышка заболевания из-за ранее неизвестного коронавируса.