СК назвал возможную причину пожара у трех вокзалов в Москве
В качестве основных причин пожара в складском здании рядом с площадью трех вокзалов в Москве следствие рассматривает неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами, говорится в сообщении Следственного комитета России.
По факту пожара возбуждено два дела по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследованием занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Ранее в СК выдвигали версию, что причиной пожара стало ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности.
Здание на Комсомольской площади, 1А, стр. 18, которое расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами в Москве, загорелось днем 20 ноября. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Через несколько часов открытое горение ликвидировали.
В пресс-службе столичного управления МЧС сообщали о шести погибших. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали о семи.