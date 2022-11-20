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В Москве произошел крупный пожар в районе трех вокзалов

МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади в Москве
Возгорание произошло на двухэтажном кирпичном складе, расположенном за Ленинградским и Ярославским вокзалами, сообщает МЧС. Площадь пожара — около 2 тыс. кв. м, в здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами

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В Москве произошел пожар в районе трех вокзалов. Как сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС, возгорание началось по адресу: Комсомольская площадь, 1А, стр. 18. Это здание расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 14:57 мск. «По прибытии пожарных происходит загорание в двухэтажном кирпичном складском здании перекрытий между первым и вторым этажами на общей площади около 2 тыс. кв. м», — говорится в сообщении. В результате пожара частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами, добавили в МЧС.

Данных о пострадавших нет. Ранг сложности возгорания повысили со второго до третьего, уточняет источник ТАСС в экстренных службах. По данным агентства, в здании заблокированы два человека, пожарным удалось эвакуировать семь человек. В МЧС России сообщили, что в тушении задействовали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

В департаменте столичного транспорта отмечают, что пожар не повлиял на дорожное движение.

Также возгорание не повлияло на движение пригородных поездов ленинградского направления Октябрьской железной дороги, на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и курском направлении Московской железной дороги, маршруты которых проходят рядом с площадью трех вокзалов, сообщает ТАСС.

17 ноября пожар произошел на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод». По словам источника ТАСС, площадь пожара составила 50 кв. м, загорелось два торговых павильона, сотрудников рынка и посетителей эвакуировали.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Пожар Москва три вокзала Ленинградский вокзал Ярославский вокзал МЧС
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