СК назвал причину пожара на Площади трех вокзалов

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы произошел из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета (СК).

По данным ведомства, пожар на площади 2500 кв. м. произошел из-за «ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В результате пожара погибли шесть человек.

СК завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Сообщение о пожаре в здании на Комсомольской площади, 1А, стр. 18. (расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами) поступило в районе 15:00, огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м., перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. К 18:20 пожар удалось локализовать. В тушении пожара принимали участие 21 сотрудника столичного МЧС и 42 единицы техники, а также пожарный поезд.