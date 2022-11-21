При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек

Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве выросло до семи

Число погибших при пожаре на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до семи, сообщили телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также телеграм-канал 112.

Тело, по данным источника РЕН ТВ, нашли около 3:40 мск. Ранее сообщалось о шести погибших и одном пострадавшем. В МЧС отмечали, что о судьбе одного человека не известно.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту пожара по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности). За совершение этого преступления грозит до десяти лет лишения свободы.

Ведомство назвало причиной пожара ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре в здании на Комсомольской площади, 1А, стр. 18. (расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами) поступило около 15:00 мск 20 ноября. Огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м. Частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К 18:20 пожар локализовали, а к 23:55 потушили.