Шесть человек погибли при пожаре на цветочном складе в центре Москвы

Количество погибших в результате пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы выросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.

При этом в экстренных службах уточнили, что судьба еще одного человека неизвестна. Также говорится об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Сообщение о пожаре в здании на Комсомольской площади, 1А, стр. 18. (расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами) поступило в районе 15:00, огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м., перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. К 18:20 пожар удалось локализовать. В тушении пожара принимали участие 21 сотрудника столичного МЧС и 42 единицы техники, а также пожарный поезд.