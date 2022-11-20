Спасатели ликвидировали открытое горение на цветочном складе в Москве

Пожарные ликвидировали открытое горение на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом говорится в телеграм-канале МЧС России.

«В 22:03 открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в здании на Комсомольской площади, 1А, стр. 18. (расположено за Ленинградским и Ярославским вокзалами) поступило в районе 15:00, огонь распространился на площади 2,5 тыс. кв. м., перекрытия между первым и вторым этажами частично обрушились. К 18:20 пожар удалось локализовать.

В тушении пожара принимали участие 21 сотрудника столичного МЧС и 42 единицы техники, а также пожарный поезд. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек.