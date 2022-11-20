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Пожар рядом с тремя вокзалами в Москве. Фоторепортаж

В воскресенье, 20 ноября, в Москве загорелись складские помещения в районе трех вокзалов. Площадь пожара превысила 2 тыс. кв. м
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Пожар начался в двухэтажном складском здании за Ленинградским и Ярославским вокзалами. Первое сообщение о пожаре поступило в 14:57, к 18:20 возгорание удалось локализовать, угрозы перехода огня к другим зданиям нет. 
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Огонь распространился на площади около 2,5 тыс. кв. м, перекрытия между первым и вторым этажами здания частично обрушились.
Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

В МЧС не обнаружили превышения предельно допустимой концентрации веществ в воздухе.

Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
В тушении задействованы 121 сотрудник московского МЧС и 42 единицы техники и пожарный поезд. В МЧС отмечали, что задействовали авиацию — три вертолета Ка-32.

 
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
По информации ТАСС, в здании были заблокированы два человека, еще семерых удалось эвакуировать. В МЧС заявляли, что информации о пострадавших нет.
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Проверки по факту пожара начали в СК и транспортной прокуратуре.
Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»
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