Макрон прокомментировал ограбление Лувра
Ограбление Лувра, произошедшее 19 октября — это посягательство на наследие, которым дорожит Франция. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.
«Ограбление Лувра — это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом», — написал он.
Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.
По данным Le Parisien, грабители вынесли из галереи Аполлона в Лувре ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару. МВД Франции заявило, что Лувр ограбили за семь минут, по оценке французского Минкультуры, на это ушло четыре минуты.
Материал дополняется
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?