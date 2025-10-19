 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон прокомментировал ограбление Лувра

Макрон: ограбление Лувра - посягательство на наследие, которым дорожит Франция

Ограбление Лувра, произошедшее 19 октября — это посягательство на наследие, которым дорожит Франция. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в соцсети X.

«Ограбление Лувра — это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом», — написал он.

Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.

По данным Le Parisien, грабители вынесли из галереи Аполлона в Лувре ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару. МВД Франции заявило, что Лувр ограбили за семь минут, по оценке французского Минкультуры, на это ушло четыре минуты.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Эмманюэль Макрон Франция
