В Москве за сутки умерли 66 человек с коронавирусом

Это наибольший показатель с начала июня. Общее число жертв в столице достигло 6187

В Москве за минувшие сутки умерли 66 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это максимум с 1 июня, когда в городе скончался 71 человек.

Накануне штаб отчитался о 63 умерших. Общее число летальных исходов по состоянию на 21 октября достигло 6187.

По информации штаба, 21 октября в столице выявили 4389 случаев заражения, таким образом, общее число инфицированных в городе выросло до 377 017 человек. Вылечились за последние сутки почти 2,4 тыс. человек.

Рост заболеваемости COVID-19 начался во всей России в сентябре. Глава Роспотребнадзора Анна Попова это объяснила тем, что осенью подъем инфекции происходит одномоментно, в отличие от весны, когда «волна COVID-19 шла по стране постепенно, охватывая сначала крупные города».