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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 66 человек с коронавирусом

Это наибольший показатель с начала июня. Общее число жертв в столице достигло 6187

В Москве за минувшие сутки умерли 66 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это максимум с 1 июня, когда в городе скончался 71 человек.

Накануне штаб отчитался о 63 умерших. Общее число летальных исходов по состоянию на 21 октября достигло 6187.

По информации штаба, 21 октября в столице выявили 4389 случаев заражения, таким образом, общее число инфицированных в городе выросло до 377 017 человек. Вылечились за последние сутки почти 2,4 тыс. человек.

Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Рост заболеваемости COVID-19 начался во всей России в сентябре. Глава Роспотребнадзора Анна Попова это объяснила тем, что осенью подъем инфекции происходит одномоментно, в отличие от весны, когда «волна COVID-19 шла по стране постепенно, охватывая сначала крупные города».

В связи с этим власти ввели новые ограничения. Так, в столице работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Пожилым людям рекомендовали не выходить из дома без необходимости, до 28 октября им заблокировали социальные карты. Помимо этого, с 19 октября попасть в ночные клубы и бары в столице можно, только предварительно зарегистрировавшись по номеру телефона. Как объяснили московские власти, такая мера позволит проинформировать всех гостей заведения, если позже выяснится, что один из посетителей заразился COVID-19.

Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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Несмотря на распространение коронавируса власти страны не собираются вводить жесткие ограничения, заверил президент Владимир Путин. По его словам, медики научились бороться с этой болезнью, и нужно сосредоточиться на продолжении тестирования, укреплении системы здравоохранения, соблюдении профилактических мер и вакцинации.

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус Москва смертность
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