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В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 2,4 тыс. человек

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 2365 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, с начала пандемии от коронавирусной инфекции в Москве вылечились 279 973 человека.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Накануне оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве скончались 63 человека с COVID-19, что стало максимальным показателем с 4 июня. Таким образом, число смертей в столице, по подсчетам штаба, увеличилось до 6121.

По данным на 20 октября, всего в Москве зарегистрировали 372,6 тыс. случаев заражения инфекцией.

В сентябре в Москве и по всей России произошел рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим власти ввели новые ограничения.Так, работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, а старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Кроме того, пожилым людям рекомендовали не выходить из дома без необходимости, до 28 октября им заблокировали социальные карты.

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