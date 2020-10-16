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Пандемия коронавируса ,  
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Попова объяснила более масштабный подъем заболеваемости COVID-19 осенью

Этой осенью уже во всех регионах были источники инфекции в виде зараженных людей, поэтому рост заболеваемости оказался одномоментным и более масштабным, чем весной, заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

В отличие от ситуации весной, когда волна коронавируса постепенно накатывала на российские регионы, осенью всплеск заболеваемости начался по всей стране одномоментно. Об этом в интервью «Первому каналу» заявила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова.

Так она объяснила превышение осенней статистики заболеваемости над весенними показателями.

«Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна COVID-19 шла по стране постепенно, охватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал, в Сибирь, то сегодня во всех субъектах Российской Федерации, во всех городах есть люди, встретившиеся с COVID-19, и есть источники этой инфекции. И чем больше мы регистрируем, чем больше источников в нашем обществе, в популяции, тем больше риска заразиться. А так как у нас во всей стране идет одномоментный подъем, то, естественно, и цифры сегодня выше», — объяснила Попова.

При этом, предупредила она, если в России по-прежнему будет большое число людей, которые безответственно относятся к мерам безопасности, то статистика может еще ухудшиться.

Решить проблему, считает Попова, поможет массовая вакцинация. В России уже почти готовы три вакцины от коронавируса. «Мне кажется, это прекрасный результат для страны — в одной стране сегодня выпущено практически три вакцины, совершенно разных по своему созданию, по алгоритму, по механизму производства, по технологии производства, что тоже очень важно. Мы можем задействовать разные производственные площадки, которые есть в стране, для производства трех разных вакцин, которые могут быть впоследствии использованы для разных категорий людей», — сказала глава Роспотребнадзора.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 президент России Владимир Путин сообщил 14 октября. Первый препарат — «Спутник V» от Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи — был одобрен Минздравом двумя месяцами раньше — 11 августа. Сейчас вакцина проходит третий, завершающий, этап клинических испытаний и уже поступила в гражданский оборот.

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16 октября поставлен очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом в России — за сутки заразились более 15,1 тыс. человек. Умерли 232 человека.

Автор
Георгий Тадтаев
COVID-19 коронавирус заболеваемость Роспотребнадзор
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