Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за коронавируса

По словам президента, врачи уже научились бороться с заболеванием и для этого появились медикаменты. Сейчас следует сосредоточиться на тестировании препаратов, укреплении здравоохранения и профилактических мерах, считает Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российские власти не собираются вводить никакие жесткие меры в связи с распространением коронавируса, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — сказал Путин (цитата по «Интерфакс»).

По словам президента, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, медики научились бороться с этой болезнью. «Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются», — сказал Путин. Сейчас главным в борьбе с заболеванием должны стать продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, соблюдение профилактических мер и вакцинация, уточнил он.

С просьбой не вводить в России новый карантин на заседании РСПП к Путину обратились члены бюро правления союза. Как рассказал один из собеседников РБК, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов предложил ограничиться точечными мерами там, где это необходимо, поскольку, по его мнению, более жесткие меры убьют малый и средний бизнес. Мнение Мордашова поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев, который недавно возглавил координационный совет РСПП по противодействию коронавирусу.