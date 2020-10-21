Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов

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Никакой базы данных, в которой была бы собрана информация о всех зарегистрировавшихся посетителях ночных баров и клубов Москвы, нет. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Сообщения в СМИ о формировании базы данных москвичей, которых обяжут изолироваться на 2 недели после посещения клубов или баров — фейк. Посетители ночных и иных развлекательных заведений, которые разместили при входе QR-коды и участвуют в эксперименте по обеспечению идентификации своих гостей, не попадают в какую-либо специальную базу, их данные не передаются Роспотребнадзору, тем более их не обяжут соблюдать карантин», — сказал он.

Немерюк пояснил, что при регистрации по QR-коду власти получают только номер телефона, не привязанный к имени посетителя. На этот номер придет уведомление, если у кого-то из клиентов заведения позднее выявят коронавирус.

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