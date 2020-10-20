В Москве впервые с июня зафиксировали более 60 умерших с COVID за сутки

За последние 24 часа в столице умерли 63 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 4 июня

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что за сутки в столице скончались 63 человека с COVID-19. С учетом этих данных число смертей в столице, по подсчетам штаба, увеличилось до 6121.

Это наибольший показатель с 4 июня (тогда умерли 64 человека). Накануне штаб сообщал о 49 жертвах пандемии в Москве.

Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 24 698 человек с подтвержденным диагнозом.



При этом, согласно данным Росстата за апрель—август, в России скончались более 45 тыс. человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.