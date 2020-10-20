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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве впервые с июня зафиксировали более 60 умерших с COVID за сутки

За последние 24 часа в столице умерли 63 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с 4 июня
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московский оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что за сутки в столице скончались 63 человека с COVID-19. С учетом этих данных число смертей в столице, по подсчетам штаба, увеличилось до 6121.

Это наибольший показатель с 4 июня (тогда умерли 64 человека). Накануне штаб сообщал о 49 жертвах пандемии в Москве.

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Москва лидирует среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали четверть от всех летальных исходов. По подсчетам оперативного штаба, всего в стране умерли 24 698 человек с подтвержденным диагнозом.

При этом, согласно данным Росстата за апрель—август, в России скончались более 45 тыс. человек с COVID-19. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

По данным оперативного штаба на утро 20 октября, число заразившихся COVID-19 в России достигло 1 431 635 человек, в том числе 372,6 тыс. в Москве. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (81,3 тыс.), Санкт-Петербург (53,2 тыс.), Нижегородская (37,4 тыс.) и Свердловская (33,1 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (3460), Московской области (1490), Дагестане (724), Свердловской (708), Ростовской (677), Нижегородской (665) областях, Красноярском крае (608), Новосибирской (539) и Тульской (402) областях.

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Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 смертность Москва
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