Россия отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160

Ракетоносцы Ту-160 совершат полет для развития двухсторонних отношений с ЮАР и для повышения боевой выучки летчиков двух стран. Их будут сопровождать самолеты Ил-62 и Ан-124 «Руслан»

Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 (Фото: Алексей Дитякин / ТАСС)

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые совершат полет в Южно-Африканскую республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, российские ракетоносцы направляются в ЮАР для повышения «боевой выучки летного состава двух стран» в рамках двустороннего военного сотрудничества стран.

В прошлом декабре Россия отправляла два Ту-160 также и в Венесуэлу. Они пробыли в стране несколько дней. Самолеты направлялись для совместных маневров.

В марте этого года Россия направила два военных самолета в Венесуэлу. США потребовали «убраться» из Венесуэлы, а американский президент Дональд Трамп заявил, что для того, чтобы это случилось, допустимы любые меры. В России отвечали, что в самолетах прибыли не военнослужащие, а военные специалисты. Они, как утверждал глава МИДа Сергей Лавров, будут заниматься обслуживанием поставленной Венесуэле военной техники и пробудут в стране столько, сколько потребуется.