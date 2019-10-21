Россия отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 12:56
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки» Политика, 19:38 Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Эр-Рияд Политика, 19:35 В Басманном суде трое человек заковали себя в наручники Общество, 19:34 На Бали россиянку задержали по подозрению в контрабанде наркотиков Общество, 19:32 «Большая тройка» попросила не давать «Ростелекому» частоты без конкурса Технологии и медиа, 19:24 При крушении вертолета на Украине погиб бывший министр Общество, 19:20 Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и коньяк Общество, 19:12 Макгрегор ретвитнул новость о своем приезде в Москву Спорт, 19:09 Чемпион России по авторалли: как прокачать навыки безопасного вождения РБК и Dunlop, 19:00 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:00 Фридман дал показания в испанском суде Общество, 18:58 Хет-трик Дзюбы и потасовка в Оренбурге. Все голы и моменты тура РПЛ Спорт, 18:52 Россия отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160 Общество, 18:42 Появилось видео с места обнаружения жертв банды Шишканова в Подмосковье Общество, 18:39
Общество ,  
0 
Россия отправит в ЮАР два стратегических бомбардировщика Ту-160
Ракетоносцы Ту-160 совершат полет для развития двухсторонних отношений с ЮАР и для повышения боевой выучки летчиков двух стран. Их будут сопровождать самолеты Ил-62 и Ан-124 «Руслан»
Сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 (Фото: Алексей Дитякин / ТАСС)

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 впервые совершат полет в Южно-Африканскую республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, российские ракетоносцы направляются в ЮАР для повышения «боевой выучки летного состава двух стран» в рамках двустороннего военного сотрудничества стран.

Политика
Посольство прояснило судьбу замеченного Reuters транспортника в Венесуэле

В прошлом декабре Россия отправляла два Ту-160 также и в Венесуэлу. Они пробыли в стране несколько дней. Самолеты направлялись для совместных маневров.

В марте этого года Россия направила два военных самолета в Венесуэлу. США потребовали «убраться» из Венесуэлы, а американский президент Дональд Трамп заявил, что для того, чтобы это случилось, допустимы любые меры. В России отвечали, что в самолетах прибыли не военнослужащие, а военные специалисты. Они, как утверждал глава МИДа Сергей Лавров, будут заниматься обслуживанием поставленной Венесуэле военной техники и пробудут в стране столько, сколько потребуется.

В июне Reuters сообщало о повторном визите самолетов российских ВВС. По его данным, в Каракас прибыл Ил-62М. Он же, по данным газеты El Nacional, находился в Венесуэле в марте. В посольстве пояснили, что он вернулся за российскими военными специалистами. В Россию самолет вернулся 26 июня.

Теги: Ту-160, военные самолеты
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Минобороны России опубликовало видео планового полета Ту-160 над Балтикой
Общество
ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 над Балтикой
Политика
Шойгу объяснил цель полетов стратегических Ту-160 к границам США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter