Посольство прояснило судьбу замеченного Reuters транспортника в Венесуэле

Самолет прилетал за российскими специалистами, которые помогают венесуэльцам в обслуживании техники, поставляемой в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству, и 26 июня возвращается в Москву

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский транспортный самолет «Ил-62» вылетает 26 июня из Венесуэлы в Москву. Об этом говорится в сообщении посольства России в Венесуэле, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

На борту транспортника — российские специалисты, которые находились в Венесуэле три последних месяца в рамках технической помощи, которую Россия оказывает Венесуэле в соответствии с контрактами в военно-технической сфере, говорится в сообщении.

«Россия поставила в Венесуэлу современное оборудование, которое требует соответствующего технического обслуживания. Кроме того, российские специалисты провели обучение венесуэльских сотрудников», — поясняет посольство. В сообщении также сказано, что такие «повседневные» работы будут продолжены в соответствии с графиком, ранее согласованным между обеими странами.

«Мы должны подчеркнуть, что речь идет не о российском военном присутствии, а выполнении контрактов на обслуживание, которые не влекут за собой элементов дестабилизации ситуации», — заявляет посольство.