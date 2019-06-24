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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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СМИ узнали о повторном визите транспортника Минобороны России в Венесуэлу
В Каракас, по данным Reuters, прилетел самолет российских ВВС Ил-62. Он же, писала El Nacional, был в Боливарианской Республике три месяца назад. Самолет прилетал в рамках программы по военно-техническому сотрудничеству
Фото: Carlos Jasso / Reuters

Самолет российских Военно-воздушных сил (ВВС) приземлился в международном аэропорту Венесуэлы Майкетии в Каракасе. Об этом со ссылкой на очевидца, а также веб-сайт, который отслеживает перемещения самолетов, сообщает Reuters. Какой именно это сайт, агентство не уточняет.

Ранее на то, что самолет российских ВВС — Ил-62М, относящийся к 223-й летному отряду, подведомственному Минобороны, прибыл в аэропорт Каракаса, обращал внимание турецкий ресурс Bosphorus Observer. Об этом, по его данным, свидетельствовали данные портала Flightradar24.

Информацию о том, что речь идет именно об Ил-62, Reuters подтвердил свидетель произошедшего. По его словам, 24 июня такой самолет с бортовым номером RA-86496 приземлился в международном аэропорту Майкетии в Каракасе. Собеседник агентства, указывает Reuters, видел его на стоянке в аэропорту. Согласно материалам портала Flightradar24, самолет с таким бортовым номером закреплен за российскими ВВС (из открытых данных следует, что 22 июня он вылетел из Москвы). Кроме того, Ил-62М с таким же номером, напоминает Reuters, прилетал в Венесуэлу три месяца назад, в марте.

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Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

Министерство информации Венесуэлы и Министерство обороны России оперативно на запросы агентства по поводу нового визита российского транспортника в Боливарианскую Республику не ответили. В марте о визите Ил-62М с бортовым номером RA-86496 и Ан-124-100 «Руслан» в Венесуэлу сообщало венесуэльское издание El Nacional. Также об этом тогда свидетельствовали данные сервиса CivMilAir, который отслеживает перемещение авиации.

Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

В Москве факт визита официально не подтверждали. Агентства «РИА Новости» и Associated Press со ссылкой на источники, в свою очередь, отмечали, что российские самолеты в Боливарианскую Республику прилетели в рамках программы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

В МИД России в ответ на это напоминали, что Москва и Каракас в 2001 году подписали соглашение о ВТС. Дальнейшие действия в рамках этой договоренности, отмечала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, согласования с венесуэльским парламентом не требуют.

Президент США Дональд Трамп, реагируя на информацию о прилете российских транспортников в Венесуэлу, заявил о том, что «Россия должна убраться» из Боливарианской Республики.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Венесуэла, Ил-62, военно-воздушные силы, Каракас
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