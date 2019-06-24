СМИ узнали о повторном визите транспортника Минобороны России в Венесуэлу

В Каракас, по данным Reuters, прилетел самолет российских ВВС Ил-62. Он же, писала El Nacional, был в Боливарианской Республике три месяца назад. Самолет прилетал в рамках программы по военно-техническому сотрудничеству

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Самолет российских Военно-воздушных сил (ВВС) приземлился в международном аэропорту Венесуэлы Майкетии в Каракасе. Об этом со ссылкой на очевидца, а также веб-сайт, который отслеживает перемещения самолетов, сообщает Reuters. Какой именно это сайт, агентство не уточняет.

Ранее на то, что самолет российских ВВС — Ил-62М, относящийся к 223-й летному отряду, подведомственному Минобороны, прибыл в аэропорт Каракаса, обращал внимание турецкий ресурс Bosphorus Observer. Об этом, по его данным, свидетельствовали данные портала Flightradar24.

Информацию о том, что речь идет именно об Ил-62, Reuters подтвердил свидетель произошедшего. По его словам, 24 июня такой самолет с бортовым номером RA-86496 приземлился в международном аэропорту Майкетии в Каракасе. Собеседник агентства, указывает Reuters, видел его на стоянке в аэропорту. Согласно материалам портала Flightradar24, самолет с таким бортовым номером закреплен за российскими ВВС (из открытых данных следует, что 22 июня он вылетел из Москвы). Кроме того, Ил-62М с таким же номером, напоминает Reuters, прилетал в Венесуэлу три месяца назад, в марте.