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Российские Ту-160 покинули Венесуэлу
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Российские Ту-160 покинули Венесуэлу
Политика, 17:05
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Российские Ту-160 покинули Венесуэлу

Самолеты ВКС России покинули Венесуэлу, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в Twitter.

«Спасибо Российской Федерации. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества», — написал министр в Twitter.

В аккаунте командования аэрокосмической защиты опубликовали запись отлета Ту-160.

Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем
Политика

10 декабря Россия отправила в Венесуэлу два Ту-160, позднее в латиноамериканскую республику прибыли Ан-124 «Руслан» и Ил-162 Минобороны России.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что отправка самолетов является «разбазариванием государственных средств». Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские Ту-160 «музейными экспонатами из 80-х». Минобороны России заявило, что их заявления являются «дилетантскими».

Теги: Ту-160 , ВКС России , военные самолеты , Венесуэла
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