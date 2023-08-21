В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения COVID-19

Главный научный сотрудник ВОЗ заявил о намерении организовать миссию в Китай, чтобы определить происхождение вируса SARS-CoV-2, но только в случае, если власти КНР готовы поделиться всей информацией

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Наиболее вероятным является естественное происхождение COVID-19, чем то, что его возбудитель был создан в лабораторных условиях, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар в интервью The Financial Times.

«Все больше становится очевидным, что на самом деле естественное происхождение [коронавируса] гораздо более вероятно», — сообщил он, сославшись на данные, собранные за три года.

Тем не менее Фаррар отметил, что он по-прежнему рассматривает все гипотезы о происхождении COVID-19, включая утечку биоматериала из Института вирусологии в Ухане, где началась пандемия, или передачу инфекции через мясо животных с городских рынков.

Эксперт ВОЗ отметил, что поддерживает идею организовать новую миссию в Китай, чтобы определить происхождение коронавируса, но только в случае, если Пекин действительно будет готов поделиться всей информацией.

«Вся информация должна быть общедоступной. И мы должны докопаться до сути», — сказал он, но все же усомнился, что ВОЗ удастся реализовать миссию в Китай.

После начала пандемии коронавируса ВОЗ начала расследование происхождения инфекции. В феврале 2021 года в организации заявили об отказе Китая предоставить необходимые исходные данные о 174 случаях заболевания, которые были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года.

В июле того же года Пекин отказался помочь ВОЗ исследовать версию о лабораторной утечке и обвинил организацию в политическом позерстве. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что вирус мог появиться искусственным путем в китайской лаборатории. Дальнейшие исследования организация приостановила из-за противодействия Китая.

Минэнерго США, национальная лаборатория американского правительства и ФБР назвали правдоподобной теорию, что коронавирус распространился вследствие утечки из китайской лаборатории. Тем не менее национальная разведка США не нашла свидетельств возможного инцидента в лаборатории в Ухане.

Представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что в правительстве США нет единого мнения о том, как именно начался COVID.

Представитель МИД Китая Мао Нин призвал прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения коронавируса, заявляя о возможной утечке COVID-19 из китайской лаборатории. По словам дипломата, совместная научная группа ВОЗ и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.