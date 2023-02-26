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Пандемия коронавируса ,  
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Минэнерго США допустило начало пандемии COVID из-за лабораторной утечки

WSJ: Минэнерго США допустило, что причиной пандемии COVID-19 была утечка из лаборатории
Разведка США рассматривает как минимум две версии возникновения пандемии COVID — естественным путем или в результате утечки из лаборатории. Возможность последней теперь, наряду с ФБР, допускает Минэнерго, однако они в меньшинстве
Фото: Zhou Chao / Xinhua / ZUMA Press / Global Look Press
Фото: Zhou Chao / Xinhua / ZUMA Press / Global Look Press

Минэнерго США пришло к выводу, что пандемия COVID-19 в мире была вызвана утечкой из китайской лаборатории, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада разведки.

Версия о том, что коронавирус стал распространяться после утечки из лаборатории, высказывается в Вашингтоне не в первый раз. В июне 2021 года WSJ писала, что ее как «правдоподобную» предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США. Однако уже в августе того же года, как сообщала The New York Times, разведка страны выразила сомнение в верности данной теории. Тогда было заявлено, что вирус, скорее всего, появился естественным путем при контакте человека с зараженным животным.

Версию о лабораторном происхождении COVID-19 поддерживало только ФБР, отмечает WSJ, но теперь такого мнения придерживается и Минэнерго. Об «умеренной уверенности» ФБР в теории об утечке в 2021-м сообщали источники CNN. Минэнерго, указывает WSJ, рассматривает эту версию с «низкой степенью уверенности». Еще четыре разведывательных агентства поддерживают естественную теорию происхождения вируса, два не определились, уточняет газета.

В октябре 2021 года разведка США опубликовала полный рассекреченный отчет об изучении происхождения коронавируса. Согласно нему, разведывательное общество (IC) отмело версию, что Китай разрабатывал SARS-CoV-2 как биологическое оружие. Кроме того, IC не смогло опровергнуть или подтвердить данные, что вирус стал результатом генной инженерии, поскольку для этого недостаточно данных.

Говоря о версии об утечке из лаборатории, IC указывает, что если она и имела место, то в Китае в первое время не знали о ней. Уханьский институт вирусологии, который изучал SARS-CoV-2, начал исследования после вспышки, говорится в отчете, а до этого не знал о существовании вируса. Однако в лаборатории велись исследования других коронавирусов, а условия биобезопасности при этом были «неадекватными», что могло привести к инциденту в лаборатории, например заражению сотрудников.

В отчете говорилось, что для установления точных причин возникновения пандемии потребуется «больше прозрачности и сотрудничества из Пекина».

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В середине февраля ВОЗ объявила о приостановке расследования происхождения коронавируса. Проведение второй фазы проверки, в ходе которой должны были детально рассмотреть версию о лабораторной утечке, застопорилось из-за отказа Китая сотрудничать с экспертами организации. При этом после первого этапа расследования ВОЗ называла возможность утечки вируса из лаборатории минимальной.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минэнерго США коронавирус COVID-19
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