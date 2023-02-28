Китай отверг версию США о лабораторном происхождении COVID

Минэнерго США допустило, что пандемия COVID началась вследствие утечки из китайской лаборатории. Пекин раскритиковал теорию и напомнил о выводах ВОЗ. Организация жаловалась на отказ КНР предоставить нужные данные для расследования

Необходимо прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса, заявляя о возможной утечке COVID-19 из китайской лаборатории, сказала на брифинге представитель МИД Китая Мао Нин. Ее слова приводится на сайте министерства.

Она напомнила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно, с этим согласились в международном сообществе и научной среде.

Минэнерго США полагает, что коронавирус распространился вследствие утечки из китайской лаборатории, рассказали на прошлой неделе источники The Wall Street Journal. Прежде аналогичную теорию в качестве «правдоподобной» предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, ее также поддержали в ФБР, но нацразведка выражала сомнения в такой версии. Еще четыре разведывательных агентства поддерживают естественную теорию происхождения вируса, два не определились, уточняет газета. «Сейчас в правительстве США нет единого мнения о том, как именно начался Covid», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби в конце февраля.

ВОЗ после начала пандемии начала расследование происхождения инфекции. Уже в феврале того года в организации заявили об отказе Китая предоставить необходимые исходные данные о 174 случаях коронавируса, которые были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года. Эксперты ВОЗ сочли на основании имеющихся данных, что лабораторное происхождение «крайне маловероятно».

В дальнейшем Пекин отказался помочь ВОЗ исследовать версию о лабораторной утечке и обвинил организацию в политическом позерстве. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допускал, что вирус мог появиться в китайской лаборатории: «Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает». Дальнейшее исследование происхождения вируса ВОЗ приостановила из-за противодействия Китая.