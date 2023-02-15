ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса

Проведение второй фазы расследования, во время которой ВОЗ хотела более детально изучить версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2, застопорилось из-за отказа Китая сотрудничать с экспертами организации

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила вторую фазу расследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2 из-за трудностей, связанных с проведением исследований в Китае, сообщает журнал Nature.

Первый этап был проведен в январе 2021 года, когда группа экспертов отправилась в китайский Ухань. По возвращении они представили четыре версии появления SARS-CoV-2, наиболее вероятной из которых, по словам специалистов, стала версия о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Возможность утечки вируса из лаборатории в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

Этот этап должен был заложить основу для второй фазы углубленных исследований, чтобы точно определить, «что произошло в Китае и других странах», пишет Nature. Однако сейчас, заявила журналу эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, об этом речи не идет, и план поэтапного расследования изменился. «Политические события во всем мире действительно препятствуют прогрессу в понимании происхождения [вируса]», — сказала она.

По словам ван Керхове, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус продолжает держать связь с китайскими чиновниками, чтобы «побудить Пекин быть более открытым и делиться данными», а сотрудники организации пытаются наладить сотрудничество с Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний. «Мы очень, очень хотим иметь возможность работать там с нашими коллегами», — сказала она, отметив, что действия властей КНР вызывают «глубокое разочарование».

Специалисты разочарованы, что расследование застопорилось, так как новые данные о происхождении вируса помогли бы предотвратить появление будущих вспышек. По словам вирусолога Анджелы Расмуссен из Университета Саскачеван в Канаде, без доступа в Китай эксперты мало что могут сделать, «у них действительно связаны руки».

Власти Китая еще летом 2021 года заявили, что не будут сотрудничать с ВОЗ по второму этапу расследования. Это произошло после того, как Гебрейесус призвал не исключать версию искусственного происхождения вируса и сообщил о планах организации проверить лаборатории в Ухане. В Пекине отвергают теории, связанные с утечкой вируса из лаборатории, и отрицают, что власти скрывали данные о пандемии и способности вируса передаваться от человека к человеку. В МИДе страны заявляли, что пандемию вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру.

Расследованием происхождения коронавируса занимались также в США, Великобритании и других странах.