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Пандемия коронавируса ,  
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В США не нашли свидетельств происхождения COVID-19 в лаборатории

Разведка США: свидетельств происхождения COVID-19 в лаборатории города Ухань нет
Нацразведка и ранее сомневалась в лабороторном происхождении COVID-19. Китай отказался сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения вируса и обвинил организацию в политическом позерстве

Нацразведка США не увидела свидетельств возможного инцидента при исследовании коронавирусов в лаборатории Уханя, который мог привести к пандемии COVID-19. Об этом говорится в докладе ведомства.

«У нас по-прежнему нет никаких свидетельств того, что в исследовательских фондах Уханьского института вирусологии до пандемии присутствовал SARSCoV-2 или его близкий прародитель, а также никаких прямых доказательств того, что до пандемии произошел конкретный инцидент, связанный с исследованиями, с участием персонала института, который мог вызвать пандемию COVID», — говорится в документе.

При этом разведка сообщила, что в лаборатории проводились обширные исследования коронавирусов.

Американские власти ранее придерживались версии, что COVID-19 распространился вследствие утечки из китайской лаборатории. Данную теорию в качестве «правдоподобной» предложила рассматривать национальная лаборатория правительства США, ее также поддержали в ФБР, но нацразведка выражала сомнения в такой версии. Еще четыре разведывательных агентства поддерживают естественную теорию происхождения вируса, два не определились, пишет газета The Wall Street Journal. «Сейчас в правительстве США нет единого мнения о том, как именно начался COVID», — говорил представитель Белого дома Джон Кирби в конце февраля.

ВОЗ после начала пандемии начала расследование происхождения инфекции. Уже в феврале того года в организации заявили об отказе Китая предоставить необходимые исходные данные о 174 случаях коронавируса, которые были выявлены в городе Ухань в декабре 2019-го. Эксперты ВОЗ сочли на основании имеющихся данных, что лабораторное происхождение «крайне маловероятно».

В дальнейшем Пекин отказался помочь ВОЗ исследовать версию о лабораторной утечке и обвинил организацию в политическом позерстве. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допускал, что вирус мог появиться в китайской лаборатории: «Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает». Дальнейшее исследование происхождения вируса ВОЗ приостановила из-за противодействия Китая.

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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
коронавирус COVID-19 США Китай Нацразведка США
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