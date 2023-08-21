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На Украине сообщили о массовой гибели дельфинов в Черном море

NYT: На Украине сообщили о массовой гибели дельфинов в Черном море из-за конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Разрушение Каховской ГЭС
Боевые действия на Украине вредят черноморским дельфинам, а разрушение Каховской ГЭС нанесло их популяции еще больший урон
Фото: imagebroker / Terry Whittaker / FLPA / Global Look Press
Фото: imagebroker / Terry Whittaker / FLPA / Global Look Press

За время боевых действий экологические активисты выявили более 900 случаев гибели дельфинов в Черном море, тела обнаружена на берегах Украины, Турции и Болгарии. Об этом The New York Times сообщил украинский министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Только за одну неделю в июле обнаружены тела десяти дельфинов, их изучают для определения причины смерти. Стрелец назвал тенденцию «новым вызовом для военного времени».

Издание отмечает, что дельфины умирали и до разрушения плотины Каховской ГЭС. Но после этого паводковые воды содержали тяжелые металлы, пестициды, фосфор и азот, которые скопились в отложениях за плотиной. Их попадание в Черное море привело к массовому цветению водорослей, которые могут быть токсичными.

Ученые считают, что гидролокаторы, используемые военными кораблями, мешают дельфинам ориентироваться, поскольку животные схожим образом применяют эхолокацию, пишет газета.

Украинская организация по защите животных UAnimals оценивает число погибших черноморских дельфинов в 50 тыс. особей только за первый год полномасштабных боев. Однако ученые, участвовавшие в судебно-медицинских экспертизах, с осторожностью относятся к этим данным. Пока невозможно оценить, сколько дельфинов погибло непосредственно в результате конфликта, считает доктор зоологии Украинского научного центра экологии моря Павел Гольдин.

«[Они] являются ключевыми существами для морской экосистемы. Если дельфины в плохом состоянии, то и вся экосистема будет в плохом состоянии», — отметил Гольдин.

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Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня, Москва и Киев выдвинули встречные обвинения. Спустя неделю уровень солености воды в Черном море упал в несколько раз ниже нормы. Экологи указывали на опасность попадания воды из Каховского водохранилища в море. Прежде всего потоки воды вымыли токсичные вещества из канализационных стоков и свалок, отмечал эколог Владислав Балинский.

На Украине сообщили о массовой гибели дельфинов в Черном море
На Украине сообщили о массовой гибели дельфинов в Черном море

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Черное море Экология дельфины Военная операция на Украине Каховская ГЭС
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