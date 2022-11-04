В бухте Севастополя нашли двух мертвых дельфинов

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Двух мертвых дельфинов нашли в Севастополе, сообщается в телеграм-канале полиции города.

«Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper», — говорится в сообщении.

В правительстве Севастополя позже уточнили, что это не те дельфины, которых выпустили из дельфинария. «По информации о том, что найдены два мертвых дельфина, ждите официальных комментариев. В свою очередь заверяем это не дельфины, которых мы ищем!», — сообщили там.

2 ноября владелец дельфинария Flipper, который расположен в районе парка Победы в Севастополе, Владимир Калниболотский выбросил четырех дельфинов в море. Глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что дельфины десять лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море.

На следующий день началась операция по спасению дельфинов. В итоге удалось найти двух из четырех дельфинов, которые прибились к берегу. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что животных отправят в дельфинарий в Коктебеле.

Полиция Севастополя завела уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Сам директор дельфинария рассказал, что решил выпустить дельфинов, так как «им печально в неволе». Он также признался, что ему не хватало средств на содержание животных. Позже из его дельфинария забрали семерых морских котиков. Развожаев сообщил, что их повезли на базу Коктебельского дельфинария.