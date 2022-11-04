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В бухте Севастополя нашли двух мертвых дельфинов

В бухте Севастополя нашли двух мертвых дельфинов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Двух мертвых дельфинов нашли в Севастополе, сообщается в телеграм-канале полиции города.

«Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper», — говорится в сообщении.

В правительстве Севастополя позже уточнили, что это не те дельфины, которых выпустили из дельфинария. «По информации о том, что найдены два мертвых дельфина, ждите официальных комментариев. В свою очередь заверяем это не дельфины, которых мы ищем!», — сообщили там.

2 ноября владелец дельфинария Flipper, который расположен в районе парка Победы в Севастополе, Владимир Калниболотский выбросил четырех дельфинов в море. Глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что дельфины десять лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море.

На следующий день началась операция по спасению дельфинов. В итоге удалось найти двух из четырех дельфинов, которые прибились к берегу. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что животных отправят в дельфинарий в Коктебеле.

Полиция Севастополя завела уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК («Жестокое обращение с животными»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Сам директор дельфинария рассказал, что решил выпустить дельфинов, так как «им печально в неволе». Он также признался, что ему не хватало средств на содержание животных. Позже из его дельфинария забрали семерых морских котиков. Развожаев сообщил, что их повезли на базу Коктебельского дельфинария.

Теги
Севастополь дельфин дельфины
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