В Запорожской области заявили, что Каховского водохранилища «уже нет»

Каховское водохранилище больше не существует, на его месте остались «лужицы», заявил «РИА Новости» глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута (Мелитополь в марте стал административным центром области в составе России).

По словам Сигуты, немного воды есть в части водоема в Херсонской области, где находится устье Северо-Крымского канала. «В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически», — сказал глава района. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Вода в Северо-Крымский канал больше не поступает, «она уже на метр ниже уровня забора», добавил Сигута.

Накануне специалисты из Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной академии наук Украины сообщили, что из общей площади Каховского водохранилища, которая 5 июня составляла более 2 тыс. кв км, осталось 261,1 кв км. Это 12,7% от начальной площади водоема.

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