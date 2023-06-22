Сальдо заявил об экологической катастрофе в низовьях Днепра

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», — сказал он.

Кроме этого, значительный объем токсичных веществ выбрасывается из Днепра в Черное море и движется в сторону как украинской Одессы, так и в направлении Румынии и Болгари. «Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды», — уточнил Сальдо.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга, обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий. Опрошенные РБК эксперты предупреждали о тяжелом уроне для экологии региона из-за смыва загрязнений и размыва кладбищ и канализаций.



«С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушение Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра», — рассказывал РБК профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. МЧС России признало произошедшее чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на Черноморском побережье. Киев объяснил, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы.

По последним данным, на левом берегу Днепра от последствий катастрофы погиб 41 человек, эвакуировали свыше 8,1 тыс., еще 115 были госпитализированы.