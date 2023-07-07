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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Выросло число погибших при разрушении Каховской ГЭС

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 55 человек
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Число жертв в результате последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 55, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. В медицинских службах подтвердили ТАСС эту информацию.

«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек», — заявили в экстренных службах. По данным ТАСС, общее число госпитализированных с разными травмами составляет 144 человека.

Накануне сообщалось о 53 погибших и 139 пострадавших.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, была разрушена 6 июня. В результате оказались затопленными населенные пункты по обеим сторонам реки: левый берег находится под контролем российских военных, правый контролируют украинские войска.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы и что токсичные вещества уходят из Днепра в Черное море. Власти Украины запретили пользоваться водой в этом районе в связи с угрозой распространения опасных заболеваний.

Киев и Москва обвинили в прорыве дамбы друг друга.

Теги
погибшие Каховская ГЭС Херсонская область
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