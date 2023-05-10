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Экологи предложили отстреливать кенгуру, чтобы они не умирали от голода

Эколог Моузби предложила отстреливать кенгуру в Австралии, чтобы они не умирали от голода
Специалисты ожидают всплеска численности кенгуру и предполагают, что те вскоре могут начать умирать от нехватки пищи. Ученые считают, что наиболее гуманным выходом из ситуации было бы отстреливать животных
Фото: Matt Jelonek / Getty Images
Фото: Matt Jelonek / Getty Images

Кенгуру в Австралии из-за всплеска численности могут начать умирать от голода, и самым гуманным решением будет отстреливать их, заявила AFP эколог Кэтрин Моузби, передает Channel News Asia.

Популяция кенгуру в Австралии развивается по циклу «бума и спада»: после плодородного сезона их численность может вырасти на несколько десятков миллионов, а затем, когда еда заканчивается, особи начинают массово гибнуть. Директор Ассоциации индустрии кенгуру Австралии Деннис Кинг предположил, что сейчас страна находится на пороге очередного кенгуриного бума: после засухи в начале 2000-х популяция сократилась до 30 млн, а в ближайшее время может увеличиться до 60 млн.

Моузби вспоминает, что в последнюю засуху от 80 до 90% кенгуру в разных регионах погибли — от голода животные порой ели туалетную бумагу в общественных уборных. По мнению эколога, если воспринимать кенгуру как ресурс: есть их мясо, а кожу использовать при производстве одежды и аксессуаров, — животные не будут погибать мучительной смертью.

Основная часть встречающихся в Австралии кенгуру не относится к вымирающим видам, поэтому в большинстве регионов на них разрешена охота с разрешения местных властей. Против нее выступают зоозащитники. Исследователь Джордж Уилсон убежден, что хотя активисты действуют из благих побуждений, они заблуждаются. «Они говорят, что это неэтично, но неэтично позволять им умирать от голода», — пояснил он свою мысль.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
кенгуру Австралия мор охота
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