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В Рязанской области эвакуируют два населенных пункта из-за пожаров

Фото: pv.malkov / VK
Фото: pv.malkov / VK

Жителей поселка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области временно эвакуируют в связи с продолжающимися лесными пожарами в регионе, написал на своей странице во «Вконтакте» временно исполняющий обязанности главы области Павел Малков.

«В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населенных пунктов. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня», — указал он.

Жители этих населенных пунктов могут покинуть их на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Для людей уже подготовлены пункты временного размещения, добавил Малков.

По данным Рослесхоза на 21 августа, в данный момент ведутся работы по тушению 5 лесных пожаров в Рязанской области. Ликвидация возгораний осложняется высокими температурами воздуха и ветром, указывает ведомство. 

Материал дополняется

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