Губернатор Рязанской области сообщил о пожарах на площади 181 га
Общая площадь возгорания в Рязанской области достигла 181 га, сохраняются три очага, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Накануне он рассказывал о пяти очагах общей площадью возгорания 84,8 га. В то же время Рослесхоз указывал, что в Рязанской области пытались ликвидировать пять возгораний на общей площади 185 га, причем очаг в 105 га находился на землях заповедников.
Малков указал, что в тушении задействованы более 300 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Большая часть сил сосредоточена в районах поселков Деулино и Голованово.
«Начинает работать Ил-76, задача — сделать три рейса в первой половине дня. Забор воды будет производиться на подготовленной площадке в Дягилево. В настоящее время пожар низовой, вчерашняя работа Ил-76 позволила сбить верховой пожар», — пишет Малков.
Накануне жители юга и запада Москвы начали жаловаться на запах гари. Тогда Рослесхоз объяснил запах пожарами на промышленных территориях в Рязанской области. По предварительным данным, причиной пожара стал антропогенный фактор, отметили в ведомстве позже.
Сегодня, 18 августа, задымление достигло и северной части столицы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ближайшие 36–48 часов сохранится несущий частицы горения юго-восточный ветер.
Из-за жалоб на запах гари мэр Москвы Сергей Собянин отправил на помощь в борьбе с пожарами в Рязанской области 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета. Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в столице.