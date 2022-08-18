Из-за пожара в лесу в Рязанской области возбудили уголовное дело

Фото: mchs_official / Telegram

МЧС возбудило уголовное дело из-за природного пожара в Спасском районе Рязанской области, передает пресс-служба ведомства в Telegram. По какой именно статье заведено дело, не уточняется.

По данным МЧС, пожар произошел 7 августа на территории Кудомского участкового лесничества «Спасское лесничество».

«Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности неустановленного лица», — говорится в сообщении.

С 17 августа жители Москвы и нескольких подмосковных городов начали жаловаться на запах гари. В Рослесхозе объяснили, что москвичи могут чувствовать запах из-за легкого задымления от уже локализованного пожара на промышленных территориях Рязанской области.

По данным ведомства, днем 17 августа в регионе было пять очагов возгорания общей площадью 185 га, из них 105 га — земли заповедников. По предварительной информации Рослесхоза, причиной возгораний стал антропогенный фактор. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе действуют три очага возгорания площадью 181 га. В МЧС говорили о четырех очагах лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

Глава МЧС Александр Куренков призвал губернаторов пострадавших от лесных пожаров регионов ввести запрет на походы в лес, чтобы минимизировать распространение пожаров.