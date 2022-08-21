Тишковец предупредил москвичей о максимальной концентрации смога

К утру 21 августа концентрация задымления в Москве из-за пожаров в Рязанской области достигнет максимума, следует закрыть окна, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Внимание! Закройте все окна! К утру гарь в Москве от пожаров на Рязанщине достигнет максимума концентрации!!!», — написал он в своем Telegram-канале.

К публикации он прикрепил изображение с прогнозом движения воздушных потоков, на котором указал, что дым от рязанских пожаров направится в сторону столицы.

С 17 августа жители Москвы и некоторых подмосковных городов начали жаловаться на запах гари. В Рослесхозе объяснили его появление легким задымлением от уже локализованного пожара на промышленных территориях Рязанской области. Роспотребнадзор тогда рекомендовал москвичам носить маски и меньше находиться на улице.

По данным Рослесхоза, днем 17 августа в регионе было пять очагов возгорания общей площадью 185 га, из них 105 га — земли заповедников. По предварительной информации ведомства, причиной возгораний стал антропогенный фактор. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе действуют три очага возгорания площадью 181 га. В МЧС говорили о четырех очагах лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

Рослесхоз обвинил комитет лесного хозяйства Рязанской области в том, что он упустил ситуацию с пожарами и скрывал реальные площади возгораний.

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Глава МЧС Александр Куренков призвал ввести запрет на походы в лес в пострадавших от лесных пожаров регионах, чтобы минимизировать распространение возгораний.

Московские власти отправили на тушение пожаров в Рязанской области около 400 сотрудников пожарного гарнизона столицы, поливочную технику и вертолеты.

Днем 19 августа Рослесхоз сообщил, что лесной пожар локализован с двух сторон, однако тушение осложнено рельефом местности и сухой жаркой погодой.