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СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После объявления о регистрации вакцины в интернете было зарегистрировано более 100 доменов на эту тему. Некоторые предлагают сделать предзаказ препарата и оплатить часть стоимости
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

О регистрации вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин. С тех пор было зарегистрировано 113 связанных с ней доменов в зонах .com и .ru, рассказал изданию директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. У зарегистрированных доменов в имени содержится подстрока vaccin. По словам эксперта, пока ресурсы не наполнены контентом, но впоследствии мошенники могут ими воспользоваться.

Такие домены появлялись также в июле и ранее в августе, всего их было зарегистрировано 445.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», часть подобных ресурсов создается в качестве запасных и используется в случае блокировки. По словам старшего контент-аналитика компании Татьяны Сидориной, как правило, один ресурс в среднем живет меньше суток, однако в некоторых случаях срок может быть и больше.

ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

По данным Telegram-канала @In4security, некоторые из зарегистрированных сайтов предлагали англоязычным пользователям оформить предзаказ на вакцину. При этом можно было заказать от 10 тыс. до 1 млн доз препарата при условии оплаты четверти стоимости всей партии.

Аудиторы информационной безопасности Digital Security Иван Чалыкин и Илья Булатов предупредили, что мошеннические рассылки на тему COVID-19 могут использоваться для того, чтобы спровоцировать пользователя на открытие письма с вредоносным приложением или переход на мошеннический сайт.

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В компании Trend Micro в целом зафиксировали рост интернет-угроз, связанных с коронавирусом. В частности, по данным компании, число обращений граждан с соответствующими жалобами увеличилось в три-четыре раза. По словам технического директора Trend Micro Михаила Кондрашина, за первые полгода компания выявила 9 млн угроз на тему коронавируса.

По мнению Кондрашина, это может объясняться в том числе простотой конструирования фишинговых сайтов. Как поясняет руководитель направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Андрей Заикин, инструменты для их создания доступны, а сам процесс занимает от трех до четырех часов, при этом заработок может составлять десятки тысяч рублей.

Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с трудоустройством на фоне вируса
Общество
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В начале этой недели ЦБ сообщил о мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники предлагают инвестировать в создание вакцины от коронавируса, а также в производство средств, необходимых для борьбы с ним. Как уточнял директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, у жертв выманивали деньги под предлогом вложений в производство либо в закупку за рубежом и перепродажу в России масок и перчаток.

О разных схемах мошенничества, связанных с коронавирусом, сообщалось и раньше. В апреле Центробанк предупреждал об активизации телефонных мошенников, которые предлагали отсрочки по выплатам кредитов, возврат денег за авиабилеты, диагностику заражения коронавирусом и другие услуги. При этом они пытались выяснить данные банковской карты или пароль из СМС.

Тогда же появился новый вид мошенничества: под видом соцработников злоумышленники якобы предлагали гражданам помочь оформить электронные пропуска, введенные для передвижения по городу, и при этом старались узнать персональные данные потенциальных жертв.

В мае Сбербанк сообщал, что мошенники размещают в интернете объявления о продаже тестов на коронавирус и перенаправляют пользователей на поддельные сайты, где необходимо оплатить товар.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, вакцина, интернет-мошенники
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ЦБ предупредил о предлагающих вложиться в вакцину от COVID-19 мошенниках
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