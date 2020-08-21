СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

После объявления о регистрации вакцины в интернете было зарегистрировано более 100 доменов на эту тему. Некоторые предлагают сделать предзаказ препарата и оплатить часть стоимости

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

После регистрации первой в России и в мире вакцины от коронавируса в интернете начали появляться домены, якобы связанные с препаратом, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками для распространения вирусных рассылок, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

О регистрации вакцины 11 августа объявил президент Владимир Путин. С тех пор было зарегистрировано 113 связанных с ней доменов в зонах .com и .ru, рассказал изданию директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. У зарегистрированных доменов в имени содержится подстрока vaccin. По словам эксперта, пока ресурсы не наполнены контентом, но впоследствии мошенники могут ими воспользоваться.

Такие домены появлялись также в июле и ранее в августе, всего их было зарегистрировано 445.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», часть подобных ресурсов создается в качестве запасных и используется в случае блокировки. По словам старшего контент-аналитика компании Татьяны Сидориной, как правило, один ресурс в среднем живет меньше суток, однако в некоторых случаях срок может быть и больше.