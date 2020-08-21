СМИ сообщили о фейковых доменах для предзаказа вакцины от коронавируса

По данным Telegram-канала @In4security, некоторые из зарегистрированных сайтов предлагали англоязычным пользователям оформить предзаказ на вакцину. При этом можно было заказать от 10 тыс. до 1 млн доз препарата при условии оплаты четверти стоимости всей партии.
Аудиторы информационной безопасности Digital Security Иван Чалыкин и Илья Булатов предупредили, что мошеннические рассылки на тему COVID-19 могут использоваться для того, чтобы спровоцировать пользователя на открытие письма с вредоносным приложением или переход на мошеннический сайт.
В компании Trend Micro в целом зафиксировали рост интернет-угроз, связанных с коронавирусом. В частности, по данным компании, число обращений граждан с соответствующими жалобами увеличилось в три-четыре раза. По словам технического директора Trend Micro Михаила Кондрашина, за первые полгода компания выявила 9 млн угроз на тему коронавируса.
По мнению Кондрашина, это может объясняться в том числе простотой конструирования фишинговых сайтов. Как поясняет руководитель направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК Андрей Заикин, инструменты для их создания доступны, а сам процесс занимает от трех до четырех часов, при этом заработок может составлять десятки тысяч рублей.
В начале этой недели ЦБ сообщил о мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники предлагают инвестировать в создание вакцины от коронавируса, а также в производство средств, необходимых для борьбы с ним. Как уточнял директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, у жертв выманивали деньги под предлогом вложений в производство либо в закупку за рубежом и перепродажу в России масок и перчаток.
О разных схемах мошенничества, связанных с коронавирусом, сообщалось и раньше. В апреле Центробанк предупреждал об активизации телефонных мошенников, которые предлагали отсрочки по выплатам кредитов, возврат денег за авиабилеты, диагностику заражения коронавирусом и другие услуги. При этом они пытались выяснить данные банковской карты или пароль из СМС.
Тогда же появился новый вид мошенничества: под видом соцработников злоумышленники якобы предлагали гражданам помочь оформить электронные пропуска, введенные для передвижения по городу, и при этом старались узнать персональные данные потенциальных жертв.
В мае Сбербанк сообщал, что мошенники размещают в интернете объявления о продаже тестов на коронавирус и перенаправляют пользователей на поддельные сайты, где необходимо оплатить товар.