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Пандемия коронавируса ,  
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Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с трудоустройством на фоне вируса

Чтобы получить деньги, мошенники предлагают гражданам устроиться на удаленную работу, а затем сдать деньги на «некое оборудование». Кроме того, им обещают списать НДС и вознаграждение за участие в фейковых акциях известных брендов
Сбербанк SBER ₽189 +0,04% Купить
Сбербанк SBERP ₽174,59 -1,44% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, появившихся на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя компании Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

По его словам, они касаются сферы трудоустройства и выплаты налогов, а также связаны с покупкой тестов на коронавирус и акциями популярных брендов и компаний.

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В первом случае фейковые кадровые агентства предлагают гражданам, оставшимся без работы в результате ограничений из-за COVID-19, трудоустройство в удаленном формате. Соискатель заполняет анкету с личными данными, ему приходит письмо, что он принят на работу и теперь должен перевести деньги за «некое оборудование», поясняет Кузнецов. «В результате ни денег, ни работы», — сетует он.

При мошенничестве с налогами злоумышленники публикуют видео, в котором предлагают гражданам вернуть НДС, пройдя по ссылке в описании к ролику. Россияне, поверившие в это обещание, переходят и самостоятельно совершают расходные операции, из-за которых теряют деньги. Что именно им необходимо сделать, чтобы якобы вернуть НДС, не поясняется. Организаторы еще одной мошеннической схемы предлагают воспользоваться волатильностью криптовалют, обещая, что это приведет к большой прибыли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Помимо этого злоумышленники вывешивают в интернете объявления о продаже тестов на коронавирус. Заинтересованным они присылают ссылки на поддельные сайты, где необходимо оплатить товар. Другие продают маски, указывая на страницах ИНН и ОГРН настоящих компаний. Деньги они при этом просят перевести на электронные кошельки, после чего покупатели остаются без средств и без товара.

Мошенники также имитируют интернет-активности известных брендов и компаний под хештегами #сидидома, #домалучше и другими. Они предлагают желающим поучаствовать в акции и получить 3 тыс. руб. Для этого им необходимо сообщить данные карты и одноразовый СМС-пароль. Похожей схемой пользуются злоумышленники, которые предлагают пройти опрос и получить за это вознаграждение. Для участия желающим необходимо провести небольшой платеж.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По словам Кузнецова, это еще не все схемы, которые используют мошенники. Он добавляет, что сотрудники Сбербанка обращаются в Роскомнадзор, который блокирует подобные сайты, но вместо них появляются новые.

В середине апреля Сбербанк уже выявил схему, при которой злоумышленники предлагали получить социальные выплаты и материальную помощь в качестве «компенсации за ущерб от вируса». Кроме того, они обзванивали граждан и сообщали, что те контактировали с зараженным коронавирусом. В этом случае к жертве мошенничества приезжали люди, которые якобы проводили анализ, который обходился в 5 тыс. руб. После получения денег они переставали выходить на связь.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: мошенничество, коронавирус, Сбербанк
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