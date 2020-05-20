Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с трудоустройством на фоне вируса

Чтобы получить деньги, мошенники предлагают гражданам устроиться на удаленную работу, а затем сдать деньги на «некое оборудование». Кроме того, им обещают списать НДС и вознаграждение за участие в фейковых акциях известных брендов

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, появившихся на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя компании Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

По его словам, они касаются сферы трудоустройства и выплаты налогов, а также связаны с покупкой тестов на коронавирус и акциями популярных брендов и компаний.

В первом случае фейковые кадровые агентства предлагают гражданам, оставшимся без работы в результате ограничений из-за COVID-19, трудоустройство в удаленном формате. Соискатель заполняет анкету с личными данными, ему приходит письмо, что он принят на работу и теперь должен перевести деньги за «некое оборудование», поясняет Кузнецов. «В результате ни денег, ни работы», — сетует он.

При мошенничестве с налогами злоумышленники публикуют видео, в котором предлагают гражданам вернуть НДС, пройдя по ссылке в описании к ролику. Россияне, поверившие в это обещание, переходят и самостоятельно совершают расходные операции, из-за которых теряют деньги. Что именно им необходимо сделать, чтобы якобы вернуть НДС, не поясняется. Организаторы еще одной мошеннической схемы предлагают воспользоваться волатильностью криптовалют, обещая, что это приведет к большой прибыли.