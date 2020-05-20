Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с трудоустройством на фоне вируса
Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, появившихся на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя компании Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
По его словам, они касаются сферы трудоустройства и выплаты налогов, а также связаны с покупкой тестов на коронавирус и акциями популярных брендов и компаний.
В первом случае фейковые кадровые агентства предлагают гражданам, оставшимся без работы в результате ограничений из-за COVID-19, трудоустройство в удаленном формате. Соискатель заполняет анкету с личными данными, ему приходит письмо, что он принят на работу и теперь должен перевести деньги за «некое оборудование», поясняет Кузнецов. «В результате ни денег, ни работы», — сетует он.
При мошенничестве с налогами злоумышленники публикуют видео, в котором предлагают гражданам вернуть НДС, пройдя по ссылке в описании к ролику. Россияне, поверившие в это обещание, переходят и самостоятельно совершают расходные операции, из-за которых теряют деньги. Что именно им необходимо сделать, чтобы якобы вернуть НДС, не поясняется. Организаторы еще одной мошеннической схемы предлагают воспользоваться волатильностью криптовалют, обещая, что это приведет к большой прибыли.