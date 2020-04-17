Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Клиентам ВТБ под видом социальных работников позвонили мошенники, чтобы «помочь» оформить QR-пропуска, и попытались узнать их персональные данные. Мошеннические схемы с QR-кодами также зафиксировали Сбербанк и Росбанк

Фото: Евгений Синицин / Xinhua / Global Look Press

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций. Пропускной режим был введен с 15 апреля, а с понедельника, 13 апреля, жители Москвы и Подмосковья могли оформить специальные разрешения.

«Аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно людям пожилого возраста, с предложением «помочь» оформить необходимое разрешение. При этом истинной целью звонка является получение персональных данных собеседника для их дальнейшего преступного использования», — сообщил представитель ВТБ. Несколько клиентов банка, которым поступили такие звонки, сообщили об этом в контакт-центр ВТБ, в результате утечку конфиденциальных данных удалось предотвратить. ВТБ намерен передать информацию в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

Сбербанк также фиксирует попытки подобного мошенничества в отношении клиентов. Впервые их обнаружили на этой неделе, сообщил его представитель. «Сбербанк проводит с клиентами разъяснительную работу и традиционно напоминает основные правила личной кибербезопасности: в частности, не сообщать посторонним людям свои персональные данные и данные о своих счетах», — добавил он.