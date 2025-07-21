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Как выглядел из космоса циклон, затопивший улицы Москвы. Видео

«Роскосмос» показал видео с затопившими улицы Москвы циклоном

Как выглядел из космоса циклон, затопивший улицы Москвы. Видео
Video

Роскосмос показал, как из космоса выглядит циклон, который обрушил на Москву рекордный ливень. Облака сняли аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

Понедельник, 21 июля, стал самым дождливым 21 июля с 1879 год, сообщала  главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. В Москве выпало 57,3 мм осадков. До этого рекорд 21 июля составлял 39,5 мм - столько осадков выпало в 2000 году. В Подмосковье выпало 80% месячной нормы, в Москве - больше 25%.

Из-за сильного дождя в Москве оказались затоплены некоторые улицы, река Яуза поднялась на 2,5 метра и вышла из берегов. В Подмосковье водой смыло проезд через ручей. Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на машине.

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