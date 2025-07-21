Как выглядел из космоса циклон, затопивший улицы Москвы. Видео

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Роскосмос показал, как из космоса выглядит циклон, который обрушил на Москву рекордный ливень. Облака сняли аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

Понедельник, 21 июля, стал самым дождливым 21 июля с 1879 год, сообщала главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. В Москве выпало 57,3 мм осадков. До этого рекорд 21 июля составлял 39,5 мм - столько осадков выпало в 2000 году. В Подмосковье выпало 80% месячной нормы, в Москве - больше 25%.

Из-за сильного дождя в Москве оказались затоплены некоторые улицы, река Яуза поднялась на 2,5 метра и вышла из берегов. В Подмосковье водой смыло проезд через ручей. Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на машине.